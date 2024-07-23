Против участника массовой драки в Кореновске возбудили дело

Житель Кореновска в Краснодарском крае напал на сотрудника полиции, когда правоохранительные органы прибыли на место массовой драки, сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по региону. В отношении 20-летнего молодого человека было возбуждено уголовное дело.

Кореновским межрайонным следственным отделом СК России по Краснодарскому краю в отношении 20-летнего молодого человека возбуждено уголовное дело. Он подозревается в применении насилия в отношении полицейского (ст. 318 УК РФ), — говорится в сообщении.



В ведомстве уточнили, что юноша напал на полицейского в ответ на требование прекратить драку. Ему грозит до десяти лет лишения свободы по статье о применении насилия в отношении представителя власти.

Ранее в Кореновске порядка 60 человек вышли на шествие. Участники митинга прошли по улицам города, скандируя лозунги. Таким образом горожане отреагировали на избиение жителя Кореновска, сделавшего замечание курдам из-за громкой музыки.

До этого в Ростове-на-Дону произошла перестрелка в ходе задержания вооруженных лиц. По данным областного ГУ МВД, от полученных ранений скончался мужчина 1974 года рождения. Полицейские подозревали жителей в совершении серии тяжких имущественных преступлений.