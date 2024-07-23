Под Тверью более 440 человек эвакуировали при пожаре в доме для престарелых

Более 440 человек эвакуировали при пожаре в доме-интернате для престарелых в Вышнем Волочке в Тверской области. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России, передает ТАСС.

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В ведомстве уточнили, что возгорание началось в одной из комнат. По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал.

«Организовано проведение доследственной проверки по факту пожара в доме-интернате», — разъяснили в тверском управлении СКР.



Накануне в центре Москвы загорелась гостиница «Птичка», очевидцы сняли происшествие на видео. Огонь быстро распространился по утеплителю. Проводка также загорелась. Спасателям приходится вскрывать кровлю снаружи. Сведений о пострадавших тогда не поступало.