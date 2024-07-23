СК назвал вероятные причины крушения вертолета Robinson в Якутии

Следствие назвало вероятные причины крушения вертолета Robinson R44 в Якутии. Версии приводятся в Telegram-канале Восточного межрегионального следственное управление на транспорте СК России.

Среди возможных причин крушения вертолета следствие рассматривает ошибку пилотирования, техническую неисправность и неблагоприятные погодные условия.

Следователи осмотрели место происшествия, изъяли некоторые детали вертолета и личные вещи потерпевших крушение. Назначены судебно-медицинские экспертизы, допрошены свидетели и потерпевшие.

19 июля вертолет Robinson R44 пропал в Алданском районе Якутии. На борту находились три пассажира и пилот. Поиски вертолета откладывали три дня из-за сложных метеоусловий — низкой облачности и ограниченной видимости в гористой местности, из-за которых вылет спасательных средств не был разрешен требованиями безопасности полетов. 22 июля стало известно, что обломки вертолета были найдены.