На Кубани прошло шествие в ответ на нападение курда на жителя

Десятки человек вышли на шествие в городе Кореновске в Краснодарском крае, сообщает РИА Новости.

Это стало ответом на нападение курда на местного жителя. Злоумышленник получил пять суток ареста. В интернете появилось видео, на котором видно, как толпа молодых людей прошлась вечером 22 июля по улицам с криками «Русские, вперед» и «Один за всех, и все за одного».

Этому предшествовала драка вечером 21 июля. Курды с российским гражданством стояли у машины и слушали громко музыку. Местный житель сделал им замечание, произошел конфликт. Курд побил обратившегося к нему. Местный житель вызвал сотрудников правоохранительных органов. Задержанный пытался сопротивляться, когда его уже доставили в отдел.

По данным полиции, драка случилась возле школы №17. По словам местного жителя, неизвестный нанес ему телесные повреждения. Полиция задержала гражданина 2004 года рождения. Также в отношении его собирается материал по факту применения насилия в отношении представителя власти. Он ударил одного из сотрудника полиции рукой и ногой в голову.