В Подмосковье пропал бывший тренер сборной Латвии по футболу

В подмосковном Подольске пропал бывший тренер юношеской сборной Латвии по футболу Вячеслав Дусманов. Об этом сообщает «Аргументы и факты».

В начале июля, 3 июля, Дусманова видели на улице Знамя Октября в Подольске. По словам местной жительницы, он просил открыть дверь в подъезд дома, где она живет, и находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Муж разговорился с ним о футболе, оказалось, что Вячеслав — в прошлом известный футболист. Он сказал, что живет в Латвии, а в Подольск приехал в гости к старому другу — ветерану "Спартака". Выпил там, забыл телефон», — добавила она.



Затем местные жители пригласили Дусманова к себе, где он переночевал, а утром поехал в Москву на Преображенскую площадь. На следующий день его снова заметили в Подольске в одном из супермаркетов, где он оставил свой паспорт и карты, поскольку не смог расплатиться за купленные товары. Позже он вернулся за ними и выплатил долг.

Последний раз пара из Подольска видела Дусманова идущим в сторону железнодорожной станции «Силикатная» с мужчиной азиатской внешности. О пропаже бывшего тренера они сообщили поисковому отряду «ЛизаАлерт», его ищут волонтеры.