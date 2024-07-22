В Петербурге эвакуировали 50 человек из-за пожара в ТЦ

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу сообщает, что 50 человек были эвакуированы из ресторана в ТЦ «Ладога» по причине пожара. Об этом пишет РИА «Новости».

Уточняется, что возгорание началось в ТЦ на улице Кржижановского, дом 8 в Невском районе. Как уточнили в МЧС, в данный момент пожар был ликвидирован, информации о пострадавших не поступало.

«В ТЦ "Ладога", в ресторане "Явмясо", в помещении кухни происходило горение на площади 2 квадратных метра. Эвакуированы 50 человек. <...> Сведения о пострадавших не поступали», — сообщили в МЧС.



Ранее пожар произошел в здании на Большом Сухаревском переулке в Москве.