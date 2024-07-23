Трехлетняя девочка утонула в бассейне ресторана в Ленинградской области

Трехлетняя девочка утонула в бассейне при ресторане в городе Токсове Ленинградской области. Организована проверка. Об этом в понедельник, 22 июля, сообщили в прокуратуре региона.

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— Всеволожской городской прокуратурой была организована проверка обстоятельств гибели трехлетней девочки около одного из бассейнов в городе Токсово, — сказано в Telegram-канале ведомства.



В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц организации, которая предоставляла услуги общественного питания и досуга.

Местные СМИ написали, что ребенок отдыхал вместе с тетей в пляжном ресторане на берегу Курголовского озера. О причинах инцидента не сообщается. По предварительным данным, девочка утонула в бассейне, передает ТАСС.

21 июля сообщалось, что ребенок уснул на надувном круге в бассейне детского сада в Москве и чуть не умер. Тренер по плаванию сказал родителям, что мальчика разморила вода.