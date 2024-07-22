В Дагестане произошла массовая драка на городском пляже

В Избербаше полицейские задержали 13 участников инцидента на городском пляже. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Дагестана.

Отмечается, что Дежурная часть полиции получила сообщение о массовой драке на городском пляже в 21:00 в воскресенье. На место были направлены полицейские наряды полка ППС.

«Дебош был пресечен, а 13 активных участников потасовки доставлены в отдел», — говорится в тексте.



Причиной потасовки стало неверное исполнение лезгинки. Все участники инцидента находились в состоянии алкогольного опьянения.

«Негодующие грубо нарушали общественный порядок, выражаясь при этом нецензурно. Другие отдыхающие сделали мужчинам замечание, из-за чего конфликт лишь усилился и перерос в драку», — указывается в тексте.



В отношении всех задержанных составили административные протоколы по статье о мелком хулиганстве.