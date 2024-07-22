В Москве задержали главаря и члена ОПГ, незаконно заселявшей мигрантов

В Москве задержали организатора и члена преступной группы, незаконно заселявших мигрантов. Об этом 22 июля сообщается на странице главного следственного управления СКР по столице в соцсетях.

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По данным ведомства, злоумышленники орудовали на севере города с 1 сентября минувшего года. За это время они предоставили нелегально находящимся в России иностранцам более 150 квартир, владельцы которых умерли.

Против подельников возбудили уголовные дела по статьям 159 и 322.1 УК РФ о мошенничестве и организации незаконной миграции. В домах фигурантов провели обыски, изъяв доказывающие их причастность к преступлениям документы. В ближайшее время мужчинам предъявят обвинение.

Сейчас правоохранители устанавливают других участников ОПГ и проводят другие необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия. Новость дополняется…