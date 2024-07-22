В Северной Осетии нашли пропавшую туристическую группу с детьми

Спасатели Северной Осетии нашли пропавшую ранее туристическую группу, в составе которой было 10 детей. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

Отмечается, что все пропавшие живы. Подробности их обнаружения пока не уточняются.

Напомним, что ранее в Северной Осетии начался розыск туристической группы из Подмосковья, в составе которой находились 12 туристов из Долгопрудного, причем 10 из них — дети от 14 до 17 лет. Два дня назад туристы официально зарегистрировались в МЧС и вышли на маршрут, после чего перестали выходить на связь.

В розыске туристов приняли участие две группы спасателей Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России. Отмечается, что всего было задействовано восемь спасателей и две единицы техники.

Ранее туристы на каяках заблудились в зарослях камыша под Пензой.