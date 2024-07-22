Пожар произошел в здании в Мещанском районе столицы, сообщил Агентству городских новостей «Москва» осведомленный источник.

«В двухэтажном здании в Большом Сухаревском пер. произошло возгорание. Из-под мансарды идет густой серый дым. Предварительно, горят утеплитель и деревянный обрешетник с электропроводами на кровле. Изнутри огнеборцы подобраться к очагу пожара не могут – вскрывают кровлю», – сказал собеседник агентства.



Как уточнил источник, в здании расположены магазин и хостел. Люди вышли на улицу.