Задержанный за пожар на квесте аниматор учится на пожарного

Работавший в квест-комнате в Махачкале молодой человек является студентом. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

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По данным источника, юноша учится на втором курсе Технического пожарно-спасательного колледжа. Таким образом, он учился на пожарного.

Молодого человека задержали после инцидента, который произошел во время квеста. Мужчина вместе с двумя девушками, одна из которых недавно вышла за него замуж, отправился на мероприятие.

По данным следствия, когда они вошли внутрь, юноша поджег перчатку и бросил ее к канистре с бензином. В результате огонь распространился по помещению. Девушкам не удалось своевременно выбраться, так как, по правилам, ранее их связали и заковали в наручники.

В результате медики спасти россиянок не смогли. Мужчина получил серьезные ожоги и на данный момент находится в больнице.

По словам задержанного, он «переборщил с бензином» и попытался погасить перчатку, стряхивая ее, но в итоге она упала и все помещение загорелось.