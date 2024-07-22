В Подмосковье ищут полицейских, избивших несовершеннолетнего

В подмосковном Подольске ищут полицейских, которые избили несовершеннолетнего. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, инцидент произошел на улице Академика Доллежаля ночью 9 июля, когда 14-летний подросток возвращался домой на питбайке. Полицейские задержали его за нарушение правил дорожного движения. При этом через время они насильно скрутили несовершеннолетнего и начали избивать. В результате ему сломали кисть и ударили головой об стеклянную витрину автобусной остановки.

По информации «МК», до инцидента с полицейскими подросток отправился на помощь другу, который ввязался в драку недалеко от дома. Несовершеннолетний увез второго с места потасовки до появления полицейских, которых вызвали соседи. По пути домой он натолкнулся на правоохранителей, которые заметили его из-за светящегося в темноте питбайка.

Момент, когда полицейские избивали несовершеннолетнего засняла его подруга, наблюдающая за происходящим из окна. После подросток был доставлен в участок, но почти сразу отпущен. Сейчас несовершеннолетний восстанавливается после полученных травм.

По факту случившегося завели уголовное дело.