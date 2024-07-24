Cемья сгоревшей на квесте девушки простила аниматора

Семья девушки, которая погибла во время хоррор-квеста в «Доме ужасов» в Махачкале, простила аниматора. Об этом рассказал друг владельца заведения Азим Давыдов в беседе с 360.ru.

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Мужчина отметил, что родные посетительницы встретились с близкими парня и простили его. Так заведено по мусульманским традициям.

«Там две девочки скончались. С родителями одной встреча уже прошла, та сторона их простила. Еще есть другая сторона, туда пока не ездили. Не знаю, как там будут обстоять дела. Наверное, такой же исход», — поделился Азим.



По словам мужчины, необходимо прощать человека, если произошла смерть по неосторожности. Потерпевшая сторона в таких случаях «не держит зла».

«Смерть была же неумышленная, этого горя никто не хотел. И, как правило, по религии, по нашим обычаям прощают обвиняемую сторону. Так что мы ожидали такой исход, тем более это больше связано с муфтиятом», – объяснил он.



Также он отметил, что второго аниматора задержали. Оказалось, что он тоже был в помещении. Владелец же квеста проходит по делу как свидетель.

«Он физически дома, под подпиской. Периодически заходит — ему звонят, он заезжает туда, в отдел, и дает показания», — пояснил его знакомый.



Напомним, что в 22 июля в «Доме ужасов» в Дагестане произошел пожар. По сценарию, участников привязывали к стулу и надевали им наручники. Именно так произошло с девушками, которые в итоге не смогли выбраться и умерли.

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