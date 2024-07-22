Серийного похитителя велосипедов и самокатов задержали в Москве

Полицейские задержали мужчину, укравшего самокат и велосипед у двоих москвичей. Об этом в понедельник, 22 июля, сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу, Владимир Васенин.

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По его словам, первая кража произошла в районе Перово. Во дворе жилого дома злоумышленник увидел самокат, пристегнутый к ограждению. Мужчина перерезал металлический трос, встал на самокат и уехал. На следующий день он похитил велосипед, оставленный в подъезде жилого дома в районе Богородское.

— Сначала мужчина пытался перерезать трос, но затем нашел ключ от застежки в сумке, пристегнутой к велосипеду, — пояснил Васенин.

Сумма ущерба составила более 93 тысяч рублей. Хозяева велосипеда и самоката обратились в полицию. Вскоре злоумышленника отследили по камерам, им оказался 43-летний ранее судимый москвич. К моменту задержания он уже успел продать украденные транспортные средства в комиссионном магазине. Злоумышленнику предъявили обвинения по статье «Кража», взяв с него подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Похожий случай произошел в подмосковной Кашире. Росгвардейцы задержали рабочего, который украл велосипед у ребенка. На ворованном транспортном средстве он перевозил стройматериалы.