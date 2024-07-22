Комиссия МАК установила обстоятельства крушения самолета SSJ-100 в Подмосковье

Комиссия МАК установила обстоятельства крушения самолёта SSJ-100 в Подмосковье 12 июля. Как выяснили специалисты, на шестой минуте полёта на скорости 320 узлов самолёт перешел на снижение и затем в пикирование. Экипаж пытался остановить снижение с помощью рукояти управления, но безуспешно. ТАСС

«В процессе снижения зарегистрировано отключение автопилота и автомата тяги. Экипаж перешел на ручное управление боковой ручкой управления (БРУ) и двигателями», — говорится в пресс-релизе МАК. RT на русском

В МАК также заявили, что причины авиакатастрофы пока не определены, в настоящее время специалисты продолжают расследование. При этом комиссия организации уже подготовила и направила авиационным властям РФ донесение с рекомендациями для проведения корректирующих мер, направленных на повышение безопасности полетов. Парламентская газета