Юрист рассказал о грозящем актеру махачкалинского хоррор-квеста наказании

Актеру хоррор-квеста в Махачкале, облившему девушку керосином, может грозить до 10 лет лишения свободы, рассказал юрист и член Ассоциации юристов России Ярослав Остапенко. В беседе с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что его могут привлечь к ответственности по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) после гибели двух посетительниц.

Я предполагаю, что при проведении следственных действий могут быть выявлены и другие нарушения, не только в сфере противопожарной безопасности. Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет принудительных работ либо до 10 лет лишения свободы, — пояснил юрист.



По его словам, субъектами преступления могут быть как руководитель организации, так и сам актер. Он отметил, что и сотрудник, и организаторы квеста могут быть признаны виновными по одной статье. Остапенко уточнил, что «трюк» с керосином вряд ли может соответствовать нормам пожарной безопасности.

Если такой фокус является инициативой сотрудника, которая не была согласована с руководством, то к ответственности должен быть привлечен сотрудник. Если будет установлено отсутствие в помещении необходимого противопожарного оборудования либо если фокус с керосином был согласован с руководством квеста, то ответственность будет лежать и на организаторах небезопасного развлечения, — добавил Остапенко.



Читать новость полностью

Пожар произошел в комнате квестов «Дом ужасов» в Махачкале в ночь на 22 июля. В помещении находилась компания друзей: двое молодых супругов и их подруга. В ходе квеста актер поджег перчатку и бросил в сторону канистры с бензином, что и привело к пожару. В этот момент одна из девушек была прикована наручниками к стулу. Приятели пытались ее освободить, звали на помощь организаторов квеста и прохожих. По итогу две потерпевшие скончались в больнице, супруг одной из них находится в реанимации. Что известно о трагедии и о квест-руме — в материале «Вечерней Москвы».

Поженились несколько дней назад

Трагедия, о которой идет речь, произошла 22 июля в квест-руме «Дом ужасов». Около двух часов ночи квест проходила компания друзей. По сюжету одну из девушек приковали к стулу наручниками, задачей остальных было освободить подругу и сбежать из «логова маньяка». Однако сделать это им так и не удалось.

Во время квеста один из актеров снял с себя перчатку, облил ее бензином и поджег. В это время в помещении работала электропила. В какой-то момент капли горючей жидкости упали на ее провод, огонь перекинулся на канистру с бензином и вскоре охватил все помещение. Один из участников бросился на поиски огнетушителя, еще одна девушка попыталась освободить прикованную к стулу подругу, пишет Telegram-канал Baza.

Крики из полуподвального помещения услышали прохожие. Они сломали решетки на окнах и вытащили двоих потерпевших. Третья участница так и осталась прикованной к стулу.

Вскоре на место происшествия прибыли спасатели и медики, пострадавших госпитализировали. Две девушки получили ожоги более 97 процентов тела, молодой человек — 50 процентов тела. Той же ночью 19-летняя и 25-летняя подруги скончались в больнице. По предварительным данным, одна из них отравилась угарным газом, другая скончалась от ожогов.

Одна из погибших была дочерью главврача республиканской детской стоматологической поликлиники и работала ортодонтом. За несколько дней до трагедии девушка вышла замуж. За жизнь ее 20-летнего супруга борются врачи. Подруга потерпевших рассказала, что пара ждала ребенка.

Вторая потерпевшая работала фитнес-инструктором. Год назад она получила сертификат персонального тренера, пишет Telegram-канал Shot.

Импровизация, приведшая к трагедии

Квест-рум, в котором произошла трагедия, находился в полуподвальном помещении на улице Расула Гамзатова и имел слоган «Успейте выбраться из Дома ужасов, пока вы еще живы». По информации СМИ, владельцем «Дома ужасов» был участник шоу КВН. Недавно он установил в комнате квестов новую систему пожаротушения, однако в момент возгорания она не сработала.

22 июля хозяин «Дома ужасов» находился в другом городе. После трагедии мужчину задержали и доставили на допрос, в ходе которого он признался, что в сценарии квеста не было трюка с поджогом перчатки. По его словам, актер решил «сымпровизировать».

В основном квест-рум имел положительные отзывы, однако некоторые посетители отмечали, что организаторы и актеры не всегда соблюдали технику безопасности и условия игр.

— Ужасный квест, пускают детей без взрослых, нет документов... Привязывают людей без предупреждения, актеры трогают детей, хотя было сказано, что трогать запрещено, — рассказал в отзыве один из посетителей «Дома ужасов».



«Сколько еще должно погибнуть?»

После пожара правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух или более лиц». Прокуратура республики организовала проверку и поставила ход расследования на контроль.

По словам адвоката Даниила Лунева, уголовная ответственность грозит как актеру, поджегшему перчатку, так и гендиректору комнаты квестов.

— Наказание за данное преступление не превышает шести лет лишения свободы со штрафом до 500 тысяч рублей, — пояснил правозащитник.



Произошедшее также прокомментировал депутат Госдумы Сергей Колунов. Он предложил запретить хоррор-квесты, которые могут угрожать жизни и здоровью участников.

— Главный вопрос — сколько еще человек должно погибнуть или пострадать в хоррор-квестах, чтобы было принято решение об их запрете? — приводит слова парламентария телеканал «360».



Его мнение поддержал и Лунев. Правозащитник считает, что в дальнейшем полиция ужесточит контроль за проведением подобных квестов и повысят требования к безопасности таких услуг.

Одна из девушек, которая заживо сгорела на квесте в Дагестане, пыталась спасти подругу. Об этом, раскрывая новые подробности о случившемся, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах.

«Когда начался пожар, одна из девушек была прикована наручниками к стулу. Огонь очень быстро распространился в помещении. Вторая, которой было 19 лет, пыталась освободить подругу, тушила огонь на ней и надышалась угарным газом», — сообщил собеседник агентства.



В качестве предварительной причины пожара источник назвал действия сотрудника квеста, который «перестарался с огнем».

Читать новость полностью

Telegram-канал Mash сообщает, что участники квеста в Махачкале могли погибнуть по вине администраторов. По данным канала, персонал «Дома ужасов» не смог сразу найти ключ от квест-комнаты, поэтому первыми на дым среагировали люди у кофейного аппарата, которые и вызвали спасателей.

По данным канала, в это время в комнате были заперты две девушки и муж одной из них. Девушек спасти не удалось, за жизнь 20-летнего молодого человека борются врачи в реанимации.

Читать новость полностью

Трюк с огнем в махачкалинском квесте "Дом страха" мог оказаться провальной импровизацией, в результате которой погибли две девушки. Таким мнением с "РГ" поделилась местная жительница Зухра Магомедова, которая проходила квест незадолго до трагедии.

"Я считаю, что изначальная причина пожара - провальная импровизация. Аниматор в этом случае поджег перчатку, а у нас этого не было, - продолжает Зухра Магомедова. - Наш квест прошел очень хорошо, мы с администратором все обсудили. Когда не могли долго найти ключи, мы просили подсказку, и нам сразу говорили, что и как".



По словам девушки, в квесте был лишь один нюанс, который сильно напрягал: стоял запах бензина, который тоже мог повлиять на быстрое распространение огня.

Читать новость полностью

Юрист Илья Русяев заявил, что организаторы дагестанского хоррор-квеста могут получить до десяти лет колонии, если будет доказана их вина в гибели людей. Об этом сообщают «Известия».

Русяев рассказал, что организаторам игры может грозить до десяти лет лишения свободы. Он добавил, что многие квест-комнаты работают «нелегально или полулегально», не соблюдая требования пожарной безопасности. Также юрист отметил, что квесты на тему ужасов предполагают создание атмосферы страха и дезориентации.

«Использование замков, цепей и других ограничивающих свободу передвижения элементов может стать смертельной ловушкой при возникновении пожара или другой опасности», - подчеркнул он.



По мнению юриста, после гибели людей власти ужесточат контроль над квестами. Он допустил, что могут начаться проверки квестов по всей России, в результате небезопасные игры закроют.

Читать новость полностью

Посетители квеста «Дом ужасов» в Махачкале перед игрой подписывали документ, в котором освобождали организаторов от ответственности за возможные травмы или увечья, сообщила одна из постоянных клиенток квеста.

Она рассказала, что перед игрой предлагают на выбор три-четыре варианта квеста. По ее словам, первый – самый простой, когда тебя просто пугают, а четвертый вариант – самый жесткий, когда тебя могут бить, трогать, таскать. Но в основном, уточнила она, это касается мальчиков, девочек не сильно трогают, передает RT.

Участники квеста заходят в помещение с мешками на голове, держась друг за друга. По словам источника, в случае большой группы игроков, некоторых из них могут приковать наручниками или привязать к стулу.

Девушка планировала очередной поход на квест с друзьями в конце июля.

Читать новость полностью

Необходимо временно запретить экстремальные квесты, так как профессионализм людей, которые обеспечивают безопасность на таких мероприятиях, «вызывает вопросы». Об этом заявил RT заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.

«Каждый год мы подсчитываем количество несчастных случаев и трагедий, произошедших во время квестов. Я думаю, что до момента разработки и принятия конкретных законодательных правил об экстремальных квестах в нашей стране надо забыть», - подчеркнул Виталий Милонов.



Читать новость полностью