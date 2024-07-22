Стали известны обстоятельства крушения самолета Superjet в Подмосковье

Самолет Sukhoi Superjet-100, который разбился в Московской области, превысил заданную скорость и перешел в пикирование. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

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Крушение Sukhoi Superjet 100 произошло днем 12 июля в районе деревень Апраксино и Малое Карасево под Коломной. По словам очевидцев, сначала воздушное судно резко накренилось и затем пошло на снижение. В результате борт врезался в землю.

Позже выяснилось, что «Суперджет» выполнял тренировочный полет. Внутри находились трое членов экипажа — штурман и двое пилотов. Никого из них спасти не удалось.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.