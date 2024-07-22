Нотариус и начальник ЗАГСа крали квартиры в Москве и Петербурге

Удивительную по дерзости аферу раскрыли полицейские в Карачаево-Черкесии. Они поймали группу граждан, которая в официальных документах названа "преступным сообществом". Они подозреваются в мошенничестве с присвоением недвижимости.

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- Оперативниками Управления уголовного розыска МВД по Карачаево-Черкесской Республике совместно с сотрудниками регионального УФСБ России пресечена деятельность преступного сообщества. В зависимости от роли каждого его участники подозреваются в мошенничестве, злоупотреблении должностными полномочиями, получении взятки и служебном подлоге, - уточнили в МВД России.



Следствие только начинается, но уже известно, что криминальная организация действовала несколько лет - с 2021 по 2023 год. В нее входили районный нотариус, бывший начальник районного отдела ЗАГСа и еще шесть человек.

Задержанные граждане, чьи фамилии полицейские пока не называют, разработали следующую криминальную схему. В Сочи, Москве и Московской области эти люди через свои источники подыскивали квартиры, которые принадлежали недавно скончавшимся гражданам.

Потом руководитель отдела ЗАГСа оформляла подложные документы, согласно которым собственник жилья при жизни либо заключил брак, либо принял решение об усыновлении. В МВД рассказали, что в роли сыновей, дочерей и супругов выступали участники этого преступного сообщества. В материалах дела подчеркивается, что начальница ЗАГСа делала незаконные документы не за красивые глаза, а за конкретные суммы наличных.

Потом, на основании таких свидетельств, нотариусом оформлялись наследственные дела. И в итоге право собственности на объекты дорогой городской недвижимости переходило липовым наследникам. Те долго не тянули, и, как только становились собственниками жилья, тут же его продавали. Ну а вырученные деньги распределялись между соучастниками.

По предварительным подсчетам полицейского следствия, было похищено больше десяти объектов недвижимости. Цифра - не окончательная. Точное количество украденных квартир будет установлено по ходу расследования. По предварительным оценкам, ущерб исчисляется десятками миллионов рублей.

На основании собранных оперативниками материалов следственными органами было возбуждено уголовное дело по целому списку серьезных уголовных статей. Здесь и статья о крупном мошенничестве, "совершенном в группе", и статья про организацию преступного сообщества и участие в нем. К слову, это самая тяжелая статья - по ней реально можно получить от 12 до 20 лет колонии плюс миллионный штраф.

Это уголовное дело принесет немало проблем и тем людям, которые, не зная про обман, купили квартиры у мошенников

Еще в деле есть уголовные статьи про злоупотребление должностными полномочиями, получение взятки и служебный подлог. Этот подлог подразумевает внесение должностным лицом - государственным или муниципальным служащим - заведомо ложных сведений в официальные документы или внесение в документы исправлений, искажающих их действительное содержание, если они совершены из корыстных побуждений или иной личной заинтересованности.

- Фигурантам избраны различные меры пресечения, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.