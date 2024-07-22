Пермский людоед раскрыл отношение к нему в тюрьме

Пермский маньяк-людоед Михаил Малышев, который провел за решеткой 23 года и вышел на свободу в 2022 году, рассказал NEWS.ru, что все его приятели и сокамерники с юмором относятся к тому, что он каннибал. По его словам, другие заключенные в шутку просили не есть их и предпочесть им какого-нибудь «более молодого», «нежного поросеночка».

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В основном все на юморе. Все говорят: «Миша, ты меня не ешь. Я старенький, костлявый, вот ешь молодого — он нежный поросеночек, а я прокуренный прочифиренный». Я на юморе, и у меня приятели на юморе. А без юмора крыша съедет, — рассказал Малышев.



Маньяк был задержан в конце 1990-х. Его обвинили в убийстве двух человек. Помимо этого, во время обысков в его квартире нашли два холодильника с собачьим и человеческим мясом. Подруга помогала ему заманивать домой жертв, затем он убивал их, расчленял и ел. Из человеческой плоти он готовил в частности пельмени и пироги.

После освобождения из колонии осенью 2022 года Малышев вернулся в собственную квартиру в Перми. Иногда его навещает мать. У Малышева проблемы со здоровьем, поэтому он редко выходит из дома. Одно время он работал в приюте для животных. Сотрудники учреждения говорили, что он еле ходил, поэтому они были спокойны за питомцев.