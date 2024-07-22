Отца и брата 15-летнего тиктокера убили, когда он вел прямой эфир

Отца и старшего брата 15-летнего мексиканского топового тиктокера и начинающего певца Луиса Анхеля Робело зверски застрелили, когда он вел прямую трансляцию в одном из своих сетевых аккаунтов. Об этом сообщает Univision.

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У Робело более 7 000 000 подписчиков только на TikTok.

Инцидент произошел в Халиско в эту субботу во второй половине дня. В полиции штата подтвердили, что на месте трагедии обнаружены тела двух мужчин "с очевидными огнестрельными ранениями".

"Нет, нет, нет, я хочу возмездия! Они убили моего отца и моего брата!" - кричит и рыдает блогер в ролике, разошедшемся по Сети.



На видео - тело одного из родных юноши и пятна крови.

О мотивах преступления ничего не сообщается, никаких задержаний по делу на данный момент не произведено. Иные детали инцидента также не уточнены.