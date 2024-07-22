Вооруженные мужчины устроили перестрелку с полицией

Задержание вооруженных мужчин в Ростове-на-Дону обернулось перестрелкой, информирует РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службе областного ГУ МВД. По данным телеканала, один из них скончался. Полицейские подозревали мужчин в совершении серии тяжких имущественных преступлений.

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Мужчина 1974 г. р. получил ранения, от которых скончался, его подельник скрылся, — информирует телеканал.



Подозрения пали на 53-летнего и 49-летнего мужчин. В ходе задержания стражам порядка пришлось применить табельное оружие. В настоящий момент сбежавший разыскивается.

В субботу, 20 июля, подросток спровоцировал погоню со стрельбой в Ленинградской области. По данным пресс-службы регионального управления ГУ МВД, 15-летний юноша без водительских прав сел за руль «Жигулей». Подросток не остановился по требованию сотрудников ДПС.

Ранее в Махачкале водитель черного Zeekr 001 сбил двоих полицейских при задержании. Мужчина скрылся с места преступления. По данным СМИ, виновником инцидента стал 38-летний Тимур М. Мужчина подозревался в связи с причастностью к распространению наркотиков. Водитель сбил несколько человек, когда его пытались задержать.