В самолет российской авиакомпании ударила молния

В самолет российской авиакомпании Utair, ударила молния, сообщает Telegram-канал Aviaincident. Как отмечается, борт совершал рейс из Красноярска в Иркутск в субботу, 20 июля. Следы стихии специалисты обнаружили во время послеполетного осмотра лайнера. Несмотря на произошедшее, судно благополучно выполнило полет.

Ранее молния ударила в самолет авиакомпании S7 во время урагана «Орхан», обрушившегося на столицу и Подмосковье 5 июля. Борт следовал из Москвы в Новосибирск. Следы молнии также обнаружили во время осмотра после полета. После этого борт отправили на ремонт и отстранили от полетов.

На западе Казахстана в результате удара молнии скончалась гражданка России. Инцидент произошел 7 июля на озере Шалкар, куда женщина приехала на отдых. Смерть наступила до приезда скорой.

До этого от удара молнии погиб альпинист из Тольятти, восходящий на гору в Кабардино-Балкарии. Он поднимался в составе организованной группы из четырех человек. Для транспортировки тела прибыли спасатели Эльбрусского ПСО. Подъем и эвакуацию тела осложняли погодные условия.

В американском штате Юта после удара молнии госпитализировали семь детей. Всего удар почувствовали 50 несовершеннолетних. Дети вышли на пешую прогулку, но внезапно началась гроза и молния ударила в землю рядом с ними. Уточняется, что никто из детей серьезно не пострадал.