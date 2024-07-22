Задержан аниматор квеста в Махачкале, где погибли девушки

В Махачкале задержали аниматора квеста, во время которого погибли две девушки. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ в Telegram-канале.

Молодого человека подозревают в оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ). По данным следователей, он поджег используемую в игре перчатку и отбросил ее на пол, где находилась емкость с бензином, что привело к пожару.

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Следком также опубликовал кадры, на которых аниматор рассказал об обстоятельствах происшествия. Подозреваемый заявил, что «переборщил с бензином» и стал стряхивать горячую перчатку. Она слетела с руки и помещение загорелось. Сейчас следователи устанавливают причастность иных лиц к совершению преступления

Напомним, что пожар произошел минувшей ночью в махачкалинском квест-руме «Дом ужасов» на улице Шеболдаева. Согласно сюжету, посетителей квеста заковывали в наручники и сажали в клетки, а их задачей было выбраться и убежать от маньяка с бензопилой. В результате происшествия погибли две девушки, супруг одной из них пострадал и сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии с ожогами 50% тела.