МВД подготовило проект новой стратегии противодействия экстремизму в России

МВД России подготовило проект новой стратегии противодействия экстремизму. Он размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. RT на русском

Проект аналогичного документа стратегического планирования подготовлен профильными ведомствами с участием представителей ведущих научно-исследовательских и образовательных учреждений, включая Российскую академию наук. Важно, что обновленная Стратегия увязана с другими документами стратегического планирования — Стратегией национальной безопасности, Стратегией государственной национальной политики, а также Основами государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Парламентская газета

В пояснительной записке к документу отмечается, что он содержит анализ состояния и источников угроз экстремизма в современной России, в нем сформулированы такие понятия как "ксенофобии» и «русофобии», скорректированы термины «радикализм", «противодействие экстремизму» и "субъекты противодействия экстремизму». «Отдельное внимание уделено противодействию распространению идей радикального национализма и неонацизма в контексте проведения специальной военной операции и включения в состав страны новых территорий", - отмечается в пояснительной записке. ТАСС