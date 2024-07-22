Крупный пожар возник в садовом товариществе в Астрахани

В понедельник, 22 июля, в садовом товариществе «Факел» в Астрахани произошел крупный пожар. Как сообщили в МЧС, огонь повредил уже 14 нежилых строений.

Причиной пожара в МЧС назвали возгорание сухой травы и камыша. Спасатели уточнили, что площадь пожара по фронту составила 1,5 тысячи метров. В тушении участвуют более 60 сотрудников МЧС и 24 единицы техники.

Накануне, 21 июля, в управлении МЧС по Астраханской области предупредили, что 21-22 июля в Астрахани и на территории всех районов области ожидается чрезвычайная пожароопасность. Местных жителей призвали не разводить костры вблизи деревьев и сухостоя, а также во время сильного ветра. В МЧС отмечали, что нельзя сжигать мусор на садовых и дачных участках вблизи густой растительности.