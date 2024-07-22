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В Москве задержали подозреваемого в двойном убийстве, совершённом 29 лет назад

На северо-востоке Москвы полицейские задержали подозреваемого в двойном убийстве, совершённом 29 лет назад.

В Москве задержали подозреваемого в убийстве, совершенном 29 лет назад
© РИА Новости

Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она рассказала, что полиция установила личность злоумышленника, который долгое время скрывался от правоохранительных органов.

По предварительным данным, в декабре 1995 года он находился в гостях у малознакомых ему людей. Во время бытового конфликта он нанёс ранения ножом хозяину квартиры и его матери, в результате чего они скончались.

Сотрудники ГУУР МВД России и ОУР УВД по СВАО г. Москвы при силовой поддержке СОБР «Рысь» Росгвардии и содействии сотрудников ЭКЦ МВД России задержали подозреваемого. По решению суда он заключён под стражу, уточнила Волк.

Ранее прокуратура Московской области сообщила, что мужчина, который в ходе драки убил арматурой оппонента в подмосковном Жуковском, заключён под стражу.

Происшествия
Ирина Волк
МВД России
Росгвардия