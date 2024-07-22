В Москве задержали подозреваемого в убийстве, совершенном 29 лет назад

На северо-востоке Москвы полицейские задержали подозреваемого в двойном убийстве, совершённом 29 лет назад.

Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она рассказала, что полиция установила личность злоумышленника, который долгое время скрывался от правоохранительных органов.

По предварительным данным, в декабре 1995 года он находился в гостях у малознакомых ему людей. Во время бытового конфликта он нанёс ранения ножом хозяину квартиры и его матери, в результате чего они скончались.

Сотрудники ГУУР МВД России и ОУР УВД по СВАО г. Москвы при силовой поддержке СОБР «Рысь» Росгвардии и содействии сотрудников ЭКЦ МВД России задержали подозреваемого. По решению суда он заключён под стражу, уточнила Волк.

Ранее прокуратура Московской области сообщила, что мужчина, который в ходе драки убил арматурой оппонента в подмосковном Жуковском, заключён под стражу.