Названо возможное наказание для организаторов смертельного квеста в Махачкале

Юрист Илья Русяев заявил, что организаторы дагестанского хоррор-квеста могут получить до десяти лет колонии, если будет доказана их вина в гибели людей. Об этом сообщают «Известия».

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Ранее во время проведения игры-квеста «Дом ужаса» в Махачкале произошел пожар. Его жертвами стали две девушки-участницы игры. СМИ сообщали, что ведущий игры поджег перчатку и отбросил ее в сторону, где были бензопилы с керосином. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечавших требованиям безопасности и по неосторожности повлекших смерть двух человек (статья 238 УК РФ).

Русяев рассказал, что организаторам игры может грозить до десяти лет лишения свободы. Он добавил, что многие квест-комнаты работают «нелегально или полулегально», не соблюдая требования пожарной безопасности. Также юрист отметил, что квесты на тему ужасов предполагают создание атмосферы страха и дезориентации.

«Использование замков, цепей и других ограничивающих свободу передвижения элементов может стать смертельной ловушкой при возникновении пожара или другой опасности», - подчеркнул он.



По мнению юриста, после гибели людей власти ужесточат контроль над квестами. Он допустил, что могут начаться проверки квестов по всей России, в результате небезопасные игры закроют.