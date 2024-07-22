Вандал осквернил могилу Пригожина в Петербурге

Полиция Санкт-Петербурга заявила о задержании местного жителя, который наклеил оскорбительные плакаты на одну из могил на Пороховском кладбище. Речь идет о могиле основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, пишет РИА Новости.

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По данным пресс-службы регионального главка МВД РФ по городу, накануне охранник Пороховского кладбища заявил, что задержал 36-летнего нетрезвого мужчину, который наклеил на могилу плакаты с оскорбительными надписями.

«Прибывшие сотрудники полиции изъяли указанные плакаты и привлекли нарушителя к административной ответственности за нахождение в общественном месте в состоянии опьянения», - пояснили в ведомстве.



Там также отметили, что уголовное дело было возбуждено по части 1 статьи 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения), не уточнив при этом, кому именно принадлежала могила. В свою очередь источник издания в оперативных службах сообщил, что речь идет о могиле Евгения Пригожина.

Издание «Фонтанка» отметило, что задержанный наклеил на могилу целых три оскорбительных плаката. Он является уроженцем Воронежской области, и ранее был судим за кражу.

Бизнес-джет, на борту которого находился Пригожин и еще девять человек, разбился 23 августа 2023 года в Тверской области. Все пассажиры и члены экипажа погибли, СК официально подтвердил это после проведения молекулярно-генетических экспертиз. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Президент РФ Владимир Путин позже рассказал со ссылкой на следователей, что внутри самолета были взорваны ручные гранаты, а внешнего воздействия на самолет не было.