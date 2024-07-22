Что известно о смертельном пожаре на хоррор-квесте в Махачкале

Пожар произошел в комнате квестов «Дом ужасов» в Махачкале в ночь на 22 июля. В помещении находилась компания друзей: двое молодых супругов и их подруга. В ходе квеста актер поджег перчатку и бросил в сторону канистры с бензином, что и привело к пожару. В этот момент одна из девушек была прикована наручниками к стулу. Приятели пытались ее освободить, звали на помощь организаторов квеста и прохожих. По итогу две потерпевшие скончались в больнице, супруг одной из них находится в реанимации. Что известно о трагедии и о квест-руме — в материале «Вечерней Москвы».

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Поженились несколько дней назад

Трагедия, о которой идет речь, произошла 22 июля в квест-руме «Дом ужасов». Около двух часов ночи квест проходила компания друзей. По сюжету одну из девушек приковали к стулу наручниками, задачей остальных было освободить подругу и сбежать из «логова маньяка». Однако сделать это им так и не удалось.

Во время квеста один из актеров снял с себя перчатку, облил ее бензином и поджег. В это время в помещении работала электропила. В какой-то момент капли горючей жидкости упали на ее провод, огонь перекинулся на канистру с бензином и вскоре охватил все помещение. Один из участников бросился на поиски огнетушителя, еще одна девушка попыталась освободить прикованную к стулу подругу, пишет Telegram-канал Baza.

Крики из полуподвального помещения услышали прохожие. Они сломали решетки на окнах и вытащили двоих потерпевших. Третья участница так и осталась прикованной к стулу.

Вскоре на место происшествия прибыли спасатели и медики, пострадавших госпитализировали. Две девушки получили ожоги более 97 процентов тела, молодой человек — 50 процентов тела. Той же ночью 19-летняя и 25-летняя подруги скончались в больнице. По предварительным данным, одна из них отравилась угарным газом, другая скончалась от ожогов.

Одна из погибших была дочерью главврача республиканской детской стоматологической поликлиники и работала ортодонтом. За несколько дней до трагедии девушка вышла замуж. За жизнь ее 20-летнего супруга борются врачи. Подруга потерпевших рассказала, что пара ждала ребенка.

Вторая потерпевшая работала фитнес-инструктором. Год назад она получила сертификат персонального тренера, пишет Telegram-канал Shot.

Импровизация, приведшая к трагедии

Квест-рум, в котором произошла трагедия, находился в полуподвальном помещении на улице Расула Гамзатова и имел слоган «Успейте выбраться из Дома ужасов, пока вы еще живы». По информации СМИ, владельцем «Дома ужасов» был участник шоу КВН. Недавно он установил в комнате квестов новую систему пожаротушения, однако в момент возгорания она не сработала.

22 июля хозяин «Дома ужасов» находился в другом городе. После трагедии мужчину задержали и доставили на допрос, в ходе которого он признался, что в сценарии квеста не было трюка с поджогом перчатки. По его словам, актер решил «сымпровизировать».

В основном квест-рум имел положительные отзывы, однако некоторые посетители отмечали, что организаторы и актеры не всегда соблюдали технику безопасности и условия игр.

— Ужасный квест, пускают детей без взрослых, нет документов... Привязывают людей без предупреждения, актеры трогают детей, хотя было сказано, что трогать запрещено, — рассказал в отзыве один из посетителей «Дома ужасов».

«Сколько еще должно погибнуть?»

После пожара правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух или более лиц». Прокуратура республики организовала проверку и поставила ход расследования на контроль.

По словам адвоката Даниила Лунева, уголовная ответственность грозит как актеру, поджегшему перчатку, так и гендиректору комнаты квестов.

— Наказание за данное преступление не превышает шести лет лишения свободы со штрафом до 500 тысяч рублей, — пояснил правозащитник.



Произошедшее также прокомментировал депутат Госдумы Сергей Колунов. Он предложил запретить хоррор-квесты, которые могут угрожать жизни и здоровью участников.

— Главный вопрос — сколько еще человек должно погибнуть или пострадать в хоррор-квестах, чтобы было принято решение об их запрете? — приводит слова парламентария телеканал «360».



Его мнение поддержал и Лунев. Правозащитник считает, что в дальнейшем полиция ужесточит контроль за проведением подобных квестов и повысят требования к безопасности таких услуг.