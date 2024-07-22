Названы вероятные виновники смерти девушек в Махачкале, заживо сгоревших на квесте

Участники квеста в Махачкале, где вспыхнул пожар, могли погибнуть по вине администраторов. Об этом сообщил telegram-канал Mash. Там же отметили, что операторы квест-рума не смогли своевременно найти ключ и открыть дверь.

«Участники квеста в Махачкале погибли, предположительно, по вине администраторов — те не смогли вовремя найти ключ от двери», — сообщил telegram-канал.



Там же отметили, что на дым среагировали люди, стоящие у кофейного аппарата, а не сотрудники квест-рума.

Ранее в Махачкале в «Доме ужасов» начался пожар. Одна из участниц квеста погибла на месте, из-за того что была прикована к стулу наручниками, так как это прописано в сценарии, вторая — уже в больнице, передает 360.ru. Муж девушки, сгоревшей заживо на квесте, сейчас находится в реанимации с тяжелыми ожогами. Мэр Махачкалы Юсуп Умавов принес соболезнования близким погибших.