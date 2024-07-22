Задержан мигрант, изнасиловавший 15-летнюю сироту из Петербурга

Полиция задержала мигранта, который изнасиловал 15-летнюю сироту из Петербурга
Полицейские задержали иностранца, который изнасиловал 15-летнюю петербурженку из приюта. Мигрант был найден на границе в Оренбургской области.
«По факту происшествия возбуждено уголовное дело», – отмечают в правоохранительных органах.
Известно, что поиски злоумышленника велись почти год, указывает «МК в Петербурге».
Отметим, что 15-летняя жертва рассказала, что над ней надругался 23-летний знакомый.
Ранее «ФедералПресс» писал, что в Свердловской области задержали и депортировали больше 1500 мигрантов.