Задержан мигрант, изнасиловавший 15-летнюю сироту из Петербурга

Полицейские задержали иностранца, который изнасиловал 15-летнюю петербурженку из приюта. Мигрант был найден на границе в Оренбургской области.

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«По факту происшествия возбуждено уголовное дело», – отмечают в правоохранительных органах.



Известно, что поиски злоумышленника велись почти год, указывает «МК в Петербурге».

Отметим, что 15-летняя жертва рассказала, что над ней надругался 23-летний знакомый.

Ранее «ФедералПресс» писал, что в Свердловской области задержали и депортировали больше 1500 мигрантов.