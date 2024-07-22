Источник рассказал подробности о попытке бунта в пермской колонии

Незадолго до того, как в ИК-10 взбунтовались осужденные, сидящие на строгом режиме, у них забрали бритвы и перестали выпускать гулять. Успокаивать разбушевавшихся осужденных пришлось сотрудникам ОМОНа. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«Заключенные ведь не просто так начинают бунтовать против режима. Есть информация, что незадолго до всех этих событий, у них забирали бритвы и не выпускали на прогулки. Когда осужденные взбунтовались, то успокаивать их пришлось сотрудникам ОМОНа, которые провели на территории колонии почти весь день. Сейчас 15 человек находятся в изоляторах», — пояснил собеседник агентства.



Другой источник, который побеседовал с URA.RU, рассказал, что руководство краевого ГУФСИН не хотело афишировать случившееся и пыталось замолчать произошедшие события. В пресс-службе ведомства агентству сообщили, что несмотря на то, что осужденные испортили имущество колонии, а также вывели из строя видеокамеру и два светильника, это был не бунт. Отмечается, что физическую силу и спецсредства к осужденным не применяли. Со всеми провели разъяснительную беседу. Сейчас по факту случившегося проводится проверка.