Мужчина убил пять человек в доме престарелых в Хорватии

В городе Дарувар в Хорватии мужчина устроил стрельбу в доме престарелых, в результате погибли пять человек. Об этом в понедельник, 22 июля, сообщили в пресс-службе регионального управления полиции.

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— Сегодня в Беловарско-Билогорское управление полиции поступило сообщение о том, что в доме престарелых мужчина убил и ранил из огнестрельного оружия несколько человек. Лицо, причастное к преступлению, находится под надзором полиции. На месте происшествия проводится расследование, которое возглавил заместитель главы прокуратуры Беловара, — сообщили в ведомстве.



Позже полиция Беловарско-Билогорской области Хорватии подтвердила, что подозреваемый в нападении на дом престарелых в Даруваре был задержан.

По информации портала Mojportal, в результате нападения погибли пять человек, еще пятеро получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы в местные больницы. Задержанный, который, как сообщается, является бывшим сотрудником военной полиции, проживает в одном из близлежащих населенных пунктов. По неофициальной информации, его мать жила в доме престарелых, передает ТАСС.