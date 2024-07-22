Москвичка привезла радиоактивный вулканический песок с побережья Индии

Таможенники в столичном аэропорту Внуково обнаружили радиоактивный вулканический песок. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС).

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Опасный груз был найден в багаже у авиапассажирки, прибывшей из Индии транзитом через ОАЭ. Уровень излучения при проверке дозиметром превысил естественный радиационный фон в 11 раз.

Уточняется, что таможенные инспекторы остановили 42-летнюю москвичку во время прохода через "зеленый" коридор. Сотрудники обратили внимание на даму, поскольку штатно сработала система радиационного контроля "Янтарь". При проверке багажа выяснилось, что прибор сработал на перевозимое сыпучее вещество черного цвета.

"С помощью спектрометрической аппаратуры таможенники установили, что вулканический песок содержит природный радионуклид - торий-232. Женщина объяснила, что собрала его на побережье Индийского океана. А в Россию везла для изготовления косметики", - рассказали в ФТС.



При этом женщина уверяла, что не знала об опасности для здоровья данного вещества.

Так как по решению Роспотребнадзора ввоз радиоактивного песка на территорию России запрещен, груз был изъят и помещен в специальное изолированное помещение для долговременного хранения.