В самолет Utair, летевший в Иркутск, ударила молния

В самолет авиакомпании Utair, летевший из Красноярска в Иркутск, ударила молния. В диспетчерской службе доложили о повреждениях борта, которые обнаружили после посадки лайнера. Об этом сообщил telegram-канал Aviaincident.

«20.07.2024 Поступила информация от сменного начальника ПДСА. На послеполетном осмотре воздушного судна обнаружены следы предположительно от удара молнии. Информация органу ОВД от ЭВС не поступало. Самолет ATR 72-500 выполнял рейс UTA 137 по маршруту Красноярск (Емельяново) — Иркутск. Эксплуатант — ПАО „Авиакомпания ‚ЮТэйр‘“, — говорится в сообщении.



Агентство попросило прокомментировать ситуацию в пресс-службе Utair. На момент публикации новости ответ не поступил.