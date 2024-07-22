Девушка, которая пять дней назад вышла замуж, заживо сгорела на квесте. В «Дом ужасов» в Махачкале она пришла вместе со своим мужем, который также пострадал из-за ЧП. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«19-летняя Асият сгорела заживо в махачкалинском „Доме ужасов“ через пять дней после собственной свадьбы. Вместе с ней на квест пришел ее муж Саид, который находится в ожоговой реанимации», — говорится в публикации.



Ранее в «Доме ужасов» в Махачкале произошел пожар. Возбуждено уголовное дело. Возгорание охватило здание после того, как один из аниматоров бросил подожженную перчатку в сторону, где лежали бензопилы с керосином. Девушка была прикована наручниками к стулу. Ее не удалось спасти.

Вместе с ней на квест пошли еще трое человек: ее муж и вторая пара. В результате ЧП погибла и вторая девушка, передает RT. Она работала фитнес-инструктором, ей было 25 лет. Год назад она стала персональным тренером, а до этого работала ассистентом врача-ортадонта в клинике, сообщает Shot.