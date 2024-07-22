Опубликовано видео нападения мигранта на девушку возле ТЦ в Москве

Мужчина напал с ножом на девушку около одного из торговых центров на юго-западе Москвы. Пострадавшую госпитализировали.​ Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым оказался 23-летний гражданин Узбекистана, сейчас он задержан. Прохожие вовремя обратились за медицинской помощью, потерпевшей сохранили жизнь.

По данным следствия, 22 июля 2024 года фигурант, находясь вблизи торгового центра на юго-западе Москвы, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений нанес не менее трех ударов ножом в область туловища девушки, — сообщили в Следкоме.



В России захотели ограничить найм на работу мигрантов после теракта в «Крокусе»

Ранее сообщалось, что устроившему ночную поножовщину на севере Москвы фитнес-тренеру предъявили обвинение в убийстве. В мае подозреваемый из ревности зарезал мужчину, а также напал на бывшую возлюбленную, сотрудницу магазина и полицейского. Его ранили при задержании. Мужчине предъявили обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ. В частности, по части первой статьи 105 (убийство), части третьей статьи 30, пункту «а» части второй статьи 105 (покушение на убийство двух и более лиц), а также по статье 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).