В Приморье ребенок чудом выжил, выпав из окна многоэтажки

Во Владивостоке из-за недосмотра взрослых двухлетний мальчик выпал из окна многоэтажки. Об этом сообщили в пресс-службе городской Станции скорой медицинской помощи.

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По словам врачей, бригаду медиков вызвали соседи, которые увидели ребенка, лежащего на газоне. Прибывшие медики обнаружили, что мальчика унесли домой, после чего проследовали в квартиру, где осмотрели пострадавшего.

«Оставшись с почти двухгодовалым малышом в квартире, отец соорудил ребенку лесенку на подоконник из диванных подушек, но забыл закрыть окно, куда и шагнула кроха», — поделились в пресс-службе станции скорой помощи.



Врачи отметили, что падение немного смягчили уличные вешалки для белья — ребенок сначала ударился о них, а затем улетел на газон.

Пострадавшему диагностировали кататравму, маленького пациента поместили в реанимацию «Тысячекоечной» городской больницы.

Ранее в Уфе девочка выпала из окна третьего этажа, пытаясь сбежать из детского дома.