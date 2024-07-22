Главного редактора «Скат media» и координатора движения «Весна» заочно арестовали

Басманный районный суд Москвы на два месяца заочно арестовал главного редактора «Скат media» Льва Гяммера и координатора движения «Весна» (признано на территории РФ экстремистской организацией) Глеба Кондратьева (оба внесены в список экстремистов и террористов) на два месяца. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города.

Гяммер и Кондратьев обвиняются по части 1 статьи 282.1 УК РФ («Организация экстремистского сообщества»), по части 2 статьи 239 УК РФ («Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан»), по части 1.1 статьи 212 УК РФ («Массовые беспорядки, склонение, вербовка или иное вовлечение лица»), по части 2 статьи 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ»), по части 4 статьи 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма») и по части 3 статьи 280.4 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства»).

Отмечается, что срок начнет исчисляться с момента экстрадиции фигурантов на территорию Российской Федерации, либо с момента их задержания на территории Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что Юлия Навальная (включена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) обжаловала заочный арест по делу об участии в экстремистской организации.