Полиция Санкт-Петербурга разыскивает мошенников, которым местная жительница перевела более 11 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

"В полицию обратилась женщина 1951 года рождения, проживающая по адресу: Невский проспект, 129, с заявлением о том, что с 11 по 17 июля ей на мобильный телефон звонил неизвестный и под предлогом обеспечения безопасности денежных средств убедил перевести на указанный им счет несколькими операциями 11 100 380 рублей", - говорится в сообщении.



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Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).