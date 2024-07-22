Названо число пострадавших в результате обрушения здания в Краснодарском крае

Четыре человека пострадали в результате обрушения здания во время хлопка газовоздушной смеси в Апшеронске в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Газета.Ru

«Прокуратурой Апшеронского района организована проверка по факту разрушения здания, в результате которого пострадало 4 человека. Установлено, что 22 июля 2024 года произошло разрушение административного здания», — отметили в ведомстве. News.ru

При этом в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю уточнили, что обрушилось здание аптеки. На данный момент правоохранительные органы оцепили территорию вокруг здания и пропускают только спецтехнику, которая должна устранить последствия происшествия. Москва24