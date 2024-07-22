Количество погибших на квесте в Махачкале увеличилось

Число погибших при пожаре в махачкалинском квест-руме «Дом ужасов» выросло до двух. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Инцидент случился минувшей ночью в здании на улице Шеболдаева. Посетителей квеста заковывали в наручники и сажали в клетки, а их задачей было выбраться и убежать от маньяка с бензопилой. По словам очевидцев, испытания в ту ночь проходили две пары. Возгорание началось якобы после того, как сотрудник поджег специальную перчатку и бросил ее в сторону, где лежали бензопилы с керосином.

Люди оказались заблокированы в здании и молили о помощи. По данным канала, 19-летняя Асият, которая пришла в «Дом ужасов» вместе с супругом, скончалась в больнице от сильных ожогов. Ее муж, 20-летний Саид, находится в реанимации с ожогами 50% тела. Еще одна девушка, 25-летняя Мадина, получила ожог почти 100% тела и умерла сегодня.

Владельцем «Дома ужасов» является 33-летний местный участник КВН Гусейн Ибрагимов. Его задержали и допрашивают. Обстоятельства происшествия выясняются.