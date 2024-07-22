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ФСБ пресекла канал поставки взрывчатки для совершения терактов

Федеральной службе безопасности (ФСБ) России удалось пресечь в Санкт-Петербурге канал поставки в страну из Европы взрывчатых веществ и электродетонаторов для совершения терактов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

ФСБ пресекла канал поставки взрывчатки для совершения терактов
© РИА Новости

Уточняется, что средства террора переправляли в нескольких почтовых отправлениях поэтапно из таких государств, как Италия и Германия. Также подчеркивается, что их скрыли в полостях автомобильных запасных частей.