Появилось видео спасения человека из-под завалов в Апшеронске

Спасатели МЧС вызволили человека из-под завалов ТЦ в краснодарском Апшеронске, где произошел взрыв. Видео с места событий опубликовала пресс-служба ведомства.

В кадр попал момент, как группа спасателей осторожно на носилках выносит пострадавшего. В ведомстве уточнили, что возгорание, начавшееся после взрыва, удалось ликвидировать. В настоящий момент продолжается разбор завалов.

По данным СМИ, взрыв мог произойти в алкомаркете. Предположительно, там произошла утечка бытового газа, после чего раздался взрыв. Прибывшие на место спасатели достали из-под завалов сотрудницу аптеки, которая вышла на смену буквально за считаные минуты до взрыва. Женщину госпитализировали.

Региональная прокуратура сообщила, что в результате взрыва пострадали четыре человека. В надзорном органе также назвали предварительной причиной ЧП взрыв газо-воздушной смеси.

ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах писал, что граждане, получившие травмы при взрыве, находились на автобусной остановке, расположенной рядом с ТЦ. Уточняется, что детей среди них не было.