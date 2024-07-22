Студентка сгорела заживо во время квеста в Махачкале. Пострадавшие, заблокированные в здании, молили о помощи. Об этом в понедельник, 22 июля, сообщил Telegram-канал Shot.

Пожар произошел ночью в квест-руме «Дом ужасов», владелец которого местный КВНщик Гусейн Ибрагимов.

Квест проходили две пары. Пожар начался после того, как сотрудник поджег специальную перчатку и отбросил ее в сторону, где лежали бензопилы с керосином. При этом одна из участниц была прикована наручниками к стулу.

Двоих молодых человек и девушку удалось спасти. Одна 19-летняя студентка сгорела заживо, передает Telegram-канал.

Одна из участниц файер-шоу 29 июня едва не рассталась с жизнью на глазах у публики во время выступления в подмосковных Люберцах. В какой-то момент выступления огонь перекинулся на рюкзак с керосином. Девушка сразу же вспыхнула и побежала в сторону толпы.