В Турции нашли тела двух пропавших альпинистов

Спасатели обнаружили тела двух альпинистов, которые пропали без вести два дня назад при восхождении на гору Арарат на востоке Турции. Об этом сообщила газета Milliyet.

Согласно данным, двое турецких граждан совершали восхождение на гору в составе в группы в сложных погодных условиях. В субботу, 20 июля, двое мужчин оказались заблокированы недалеко от пика горы на высоте в пять тысяч метров в условиях метели и тумана. На их поиски выдвинулись спасатели, на помощь им пришел беспилотный летательный аппарат.

Отмечается, что местный гид с товарищем нашли тела двоих альпинистов на высоте 4900 метров.

Ранее сообщалось, что сход лавины в горах Киргизии привел к гибели российского альпиниста, передает «Радиоточка НСН».