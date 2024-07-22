Мощный взрыв прогремел в ТЦ в Краснодарском крае

В Апшеронске (Краснодарский край) из-за утечки газа произошел взрыв в одном из коммерческих строений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.

По информации РИА Новости, есть пострадавшие, из-под завалов достали одного человека. Telegram-канал SHOT сообщает, что была спасена сотрудница аптеки.

Источник «Интерфакса» в экстренных службах заявил, что взрыв произошел в алкомаркете. По данным собеседника агентства, пострадали до 15 человек, которые находились на автобусной остановке рядом с магазином.

Ранее в частном секторе округа Ступино в Подмосковье произошел взрыв бытового газа. В результате пострадала семья из пяти человек, включая детей 2017, 2020 и 2023 годов рождения.