Москвича заподозрили в поджоге квартиры с матерью и бабушкой внутри

Две женщины погибли в результате пожара в квартире жилого дома в Москве, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. Там отметили, что, по предварительной информации, возгорание произошло в результате поджога.

Предполагается, что мужчина поджег дверь в квартиру, в которой находились его мать и бабушка.

«В квартире жилого дома по улице Краснобогатырская произошел пожар, после тушения которого обнаружены тела двух женщин 1934 и 1968 года рождения. По предварительной информации, возгорание произошло в результате поджога – мужчина поджег дверь в квартиру, в которой находились его мать и бабушка. Он установлен», – подчеркнули в прокуратуре.



Ранее в Балашихе, в двухэтажном здании, обустроенном под общежитие, произошел пожар, погибли пять выходцев из Центральной Азии. Правоохранители возбудили уголовное дело и назначили ряд экспертиз. Следователи также допросили очевидцев и собственника помещения и проверили изъятые документы.

До этого пожар произошел в жилом доме на Некрасовской улице в историческом центре Самары. В результате ЧП погибла семилетняя девочка. Огонь охватил лестничную клетку с первого по третий этаж. Жителей дома эвакуировали, им предложили разместиться в здании администрации Самарского района.