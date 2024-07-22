В Туапсе на НПЗ из-за падения обломков БПЛА возник пожар

Инфраструктура НПЗ в Туапсе повреждена в результате падения обломков БПЛА. Специалисты ликвидируют возгорание на площади 50 кв. м.

Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

"По информации МЧС Краснодарского края, в результате падения обломков БПЛА была повреждена инфраструктура НПЗ в Туапсе. Специалисты ликвидируют возгорание на площади 50 кв. м", - говорится в сообщении.



В ведомстве уточнили, что пожар локализован, открытое горение ликвидировано. На месте работает 31 единица техники и 91 человек. По предварительной информации, пострадавших нет.